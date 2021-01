Piemonte: Frediani, torniamo a ciò che era M5s in origine

"La nostra attività in Consiglio proseguirà con l'impegno di sempre. Abbiamo scelto questa denominazione per ribadire la nostra adesione a ciò che il M5s era in origine, non a ciò che è diventato adesso". Così la consigliera regionale Francesca Frediani, che nei giorni scorsi ha lasciato il gruppo pentastellato, spiega la scelta del nome della nuova formazione, Gruppo Misto-Movimento 4 Ottobre. In un post su Facebook, a commento di una foto che la ritrae insieme ad Alessandro Di Battista e al collega Giorgio Bertola che come a lei ha lasciato i 5 Stelle, Frediani sottolinea che "avevamo in mente un cambiamento culturale, un Paese diverso, una classe politica diversa. Io ancora ci credo e so che non sono la sola". E rispondendo a un commento osserva che "abbiamo sperato tutti in un ritorno di Alessandro, ma non possiamo dipendere sempre dagli altri per le nostre decisioni. Sono certa di aver fatto la scelta giusta - ribadisce - e non ho nessun problema a sostenerla davanti a tutti i fan/tifosi/acritici che ora sanno solo urlare 'dimissioni', senza aver mai battuto ciglio in questi mesi di fronte ad ogni picconata data al M5s. Chi sono gli incoerenti?", conclude.