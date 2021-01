Export: Piemonte orientale, -14,4% nel 2020

Nei primi nove mesi del 2020 le esportazioni nell'area del Piemonte Orientale hanno registrato una flessione del -14,4% rispetto allo stesso periodo del 2019, attestandosi poco sopra ai 6,6 miliardi di euro. A dirlo è la nuova Camera di Commercio di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola. In particolare il Vco, con il -10,7%, registra il calo percentuale meno pesante rispetto al 2019, a fronte di un peso sull'export del quadrante pari al 6,6%; segue Novara con -11,7%, che copre il 52,3% delle esportazioni; Vercelli, con -13,9% e un peso del 25% sul totale export delle quattro realtà e, infine, Biella, con una più pesante contrazione rispetto allo scorso anno, pari a -23,7%, la quale contribuisce per il 16,1% al totale dell'export dell'area di riferimento. La contrazione complessiva del -14,4% risulta meno pesante rispetto alla media piemontese, -17,6%. "Il confronto e' con un 2019 che non ha avuto momenti di gravità come la fase che stiamo attraversando - commenta il presidente dell'Ente camerale di quadrante, Fabio Ravanelli -. L'internazionalizzazione e' un tema sul quale siamo attenti, e rappresenta uno dei primi aspetti su cui concentrare le energie per la ripresa del nostro tessuto produttivo".