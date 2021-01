Torino: sinistra, ascoltare prima di tutto la città

"Usciamo fuori dalle stanze del centro sinistra, ascoltiamo prima di tutto la città. Si colga l'opportunità che l'attuale pluralità di candidature ci offre per aprire un confronto più ampio e profondo con la nostra città". E' l'appello dei partiti della sinistra piemontese per la scelta del candidato sindaco di Torino che confermano il sostegno al vicepresidente del consiglio regionale Mauro Salizzoni. Per Marco Grimaldi, capogruppo di LuV in Regione, Matteo Cantamessa (Articolo Uno Torino), Elena Chinaglia (Sinistra Italiana Torino), e Francesca Druetti (Possibile Torino), questo "deve essere il momento dell'ascolto e della generosità, non delle chiusure identitarie. Per noi - sottolineano - di Salizzoni non conta la sua appartenenza ma la forza che la sua candidatura possiede, la forza di creare consenso, passione, e mobilitazione, innanzitutto. Non si potrà battere la destra, non si potrà offrire una prospettiva credibile e solidale di uscita dalla crisi - concludono -, se ci si rinchiude nelle proprie stanze rinunciando a fare parlare il popolo democratico e progressista".