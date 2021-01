Sanità: Gallo-Ravetti, bene finanziarla ma non a scapito tpl

Il capogruppo del Pd in Regione, Raffaele Gallo, insieme al consigliere Domenico Ravetti, rimarca l'importanza del trasporto pubblico locale sottolineando che non deve essere penalizzato per finanziare la sanità. Anche perché "i ragazzi non potranno riprendere la scuola in presenza in sicurezza senza un potenziamento immediato" del settore trasporti. "Concordiamo - spiegano Gallo e Ravetti - sul fatto che la sanità territoriale debba essere potenziata, ma e' importante che questo non danneggi altri settori strategici. Non comprendiamo quindi la decisione della Giunta regionale di centrodestra di finanziare la sanità tagliando i fondi al trasporto pubblico locale, che deve essere potenziato e non indebolito". "Nella provincia di Alessandria - osserva Ravetti - lo scenario è quello di aziende pubbliche e private abbandonate, stazioni dimenticate e un diritto al trasporto che non è più garantito. Mi stupisco nell'apprendere che la Giunta regionale con superficialità taglia i fondi al tpl per destinarli alla copertura finanziaria di un disegno di legge certo importante a favore dei medici di medicina generale, ma che poteva essere sostenuto con altri investimenti".