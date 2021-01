Torino: estorsione Pasquaretta, difesa chiede Sacco in aula

La testimonianza di Alberto Sacco, assessore comunale al Commercio a Torino, è stata chiesta stamani dalla difesa all'apertura dell'udienza preliminare in cui tra gli imputati compare Luca Pasquaretta, ex portavoce della sindaca Chiara Appendino. L'ambito è quello della porzione di procedimento in cui Pasquaretta è chiamato a rispondere di estorsione. I suoi legali, l'avvocato Stefano Caniglia e Claudio Strata, che hanno invitato il giudice ed ascoltare Sacco ed eventualmente, se si renderà necessario, a convocare la sindaca per metterla a confronto con lui.