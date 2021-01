Covid: oltre mille nuovi casi in Piemonte

Sono 1.064 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte (di cui 148 dopo test antigenico), pari al 5,8% dei 18.427 tamponi eseguiti, di cui 9.717 antigenici. Dei 1.064 nuovi casi gli asintomatici sono 451, pari al 42,4%. I casi sono così ripartiti: 211 screening, 593 contatti di caso, 260 con indagine in corso; per ambito: 74 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali, 52 scolastico, 938 popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 172 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati negli altri reparti sono 2605 (-48 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.983. Sono 41 i morti processati nelle ultime 24 ore, il totale sale a 8.278; 1.033 i guariti in più rispetto a ieri.