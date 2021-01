Fondazioni Crt e Isi, aperto bando Progetto Lagrange

La Fondazione Isi e la Fondazione Crt rinnovano il proprio impegno nella creazione di un ponte tra la ricerca accademica e il sistema delle imprese: è aperto fino al 19 febbraio il bando del progetto Lagrange-Fondazione Crt, che assegnerà 8 borse di ricerca applicata a giovani laureati e dottori di ricerca per affrontare con nuove idee ed energie la sfida dei sistemi complessi e dei Big Data. Il bando prevede l'assegnazione di 8 borse di ricerca della durata consecutiva di 12 mesi, nell'ambito di tematiche relative alla Data Science e all'Impatto Sociale. I progetti di ricerca saranno condotti presso la Fondazione Isi a Torino, attraverso un percorso di formazione mirata e sotto la supervisione di un Senior Research Scientist dell'istituto. Il bando si rivolge ai possessori di laurea magistrale e ai dottori di ricerca in discipline tecnico-scientifiche, che dovranno essere residenti in Piemonte o Valle d'Aosta all'avvio del progetto. L'importo è fissato in 23.000 euro al lordo delle ritenute di legge e le domande devono essere inviate tramite posta elettronica certificata a fondazioneisi@pec.it, entro le 17 del 19 febbraio. Ideato, promosso e finanziato dalla Fondazione Crt, con il coordinamento scientifico della Fondazione Isi, il progetto Lagrange-Fondazione Crt sostiene attivamente qualificati progetti di ricerca e iniziative di eccellenza nei processi di accumulazione di conoscenza scientifica e tecnologica. In particolare, dal 2011 sono stati sostenuti oltre 800 giovani ricercatori con borse di dottorato e di ricerca applicata per un investimento complessivo superiore ai 44 milioni di euro da parte della Fondazione Crt.