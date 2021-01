Nucleare: Caluso, Rondissone, Mazzè, uniti nel no a deposito

Questa sera a Caluso, Consiglio comunale alle 19 con un unico punto all'ordine del giorno: l'inidoneità del sito individuato per eventuale deposito nazionale di rifiuti radioattivi nei Comuni di Caluso, Mazzè e Rondissone. Sarà un Consiglio congiunto insieme ai Comuni di Mazzè e Rondissone al teatro dell'oratorio. Le tre amministrazioni confermeranno in via ufficiale il loro "No" alla realizzazione del deposito. La seduta si terrà senza la presenza del pubblico nel rispetto delle normative covid ma sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Caluso.