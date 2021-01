Covid: Appendino, ogni sacrificio ha bisogno di ristori

"Ogni sacrificio ha bisogno di ristoro, e non sempre sono sufficienti. Per questo oggi pomeriggio ci confronteremo con i commercianti, che sono molto preoccupati: faremo delle valutazioni per capire come essere al loro fianco come enti locali". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, sulle nuove misure anti Covid annunciate dal governo. "È evidente che ogni restrizione che viene imposta - aggiunge a margine della presentazione delle Atp Finals di tennis - è sempre più difficile da sostenere". Quanto alle proteste annunciate dai ristoratori, Appendino invita al rispetto delle regole: "Protestare è sempre legittimo - conclude - il mio auspicio è che ciò avvenga nel rispetto delle regole".