Covid: centro Torino chiuso, vie centro diventano pedonali

Proseguono le pedonalizzazioni nel fine settimana nel centro di Torino per evitare il formarsi di code e di assembramenti. Domani e domenica, dalle 10 alle 20, sarà chiuso al traffico il tratto di via Roma tra le piazze Carlo Felice e Cln, via Arcivescovado in direzione ovest all'angolo con via XX Settembre, via Andrea Doria e via dei Mille in direzione est, all'angolo con via Pomba. Per favorire il flusso dei veicoli nelle zone circostanti, le telecamere di sorveglianza di via XX Settembre saranno disattivate e la via potrà essere utilizzata come percorso alternativo per attraversare via Roma in direzione ovest. Per attraversare via Roma in direzione est, si possono invece utilizzare le vie Pomba, Giolitti, Principe Amedeo e Po. Nelle zone chiuse al traffico la polizia municipale garantirà l'accesso alle abitazione di residenza, alle autorimesse e agli hotel e il defluire delle auto rimaste parcheggiate prima della chiusura.