Torino: nel Bilancio 2021 alla cultura quasi 19,5 mln

La cultura torinese, duramente colpita dalle conseguenze della pandemia, potrà contare nel 2021 su fondi comunali per quasi 19,5 milioni di euro euro, di cui 19,3 in spesa corrente, con una riduzione di quella in conto capitale da 190 mila a 140 mila euro. E' un bilancio in linea con il 2020, con un lieve aumento di 200 mila euro, quello illustrato oggi in Commissione, insieme al Dup 2021-2023, dall'assessora Francesca Leon. "E' un bilancio - afferma Leon - che ci consente di garantire i contributi agli enti partecipati, di rifinanziare il Bando Contributi e di acquistare libri per le biblioteche". Per questo capitolo si è passati da 234 a 300 mila euro. Aumenta da 390 a 500 mila euro il contributo a Torino Arti Performative, "perché in questa fase pandemica - osserva Leon - è necessario sostenere maggiormente gli operatori culturali del territorio, in particolare dello spettacolo dal vivo. Stiamo anche redigendo nuove linee guida per il prossimo triennio per garantire l'operatività degli enti sostenendo la loro capacita' produttiva". Fra le voci di bilancio 800 mila euro per manutenzione e interventi di conservazione, stessa cifra per la manutenzione straordinaria del Borgo Medievale, interventi di manutenzione alla Mole e di sistemazione dell'area verde dei Giardini Reali con il recupero delle mura delle antiche fortificazioni. Al Museo Egizio vanno 250 mila euro, in spesa corrente, e 102 mila euro al Museo della Resistenza.