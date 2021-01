Covid: Piemonte, via prenotazione del posto su bus per scuola

Da oggi si può riservare il proprio posto sul bus per andare a scuola. Parte lunedì, con la ripresa delle scuole superiori in presenza, la sperimentazione di Gtt del servizio di prenotazione via App 'LineaQui' per una migliore distribuzione dei viaggiatori sulle vetture che, in base alle norme anti Covid, possono essere riempite solo al 50% della loro capienza. Per il momento sarà attivo per la linea 1510 Torino-Pinerolo, che serve 7 istituti superiori e circa 850 studenti e che avrà anche 10 corse aggiuntive al giorno. La App è pensata in via prioritaria per gli studenti, ma è comunque disponibile per tutti gli utenti. Digitando la destinazione il sistema propone le corse prenotabili indicando i posti disponibili e la prenotazione può essere effettuata fino alle ore 16 del giorno precedente al viaggio ed essere annullata fino a 2 ore prima dall'inizio della corsa. Ogni utente può prenotare un solo posto per corsa e 2 corse al giorno, andata e ritorno. La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria e alcuni posti a bordo rimarranno disponibili per chi non prenota.