Covid: Magliano (Moderati), non dimenticare ancora palestre

"Chi fa impresa in questo comparto è stato di fatto tagliato fuori dai ristori regionali, ha ricevuto le briciole dallo Stato e considera urgente una riforma del settore: sostengo convintamente queste istanze e me ne farò portavoce a Palazzo Lascaris". Ad assicurarlo il capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano, a proposito della mobilitazione annunciata per lunedì davanti alla Regione Piemonte dagli operatori del settore palestre, fitness e scuole di danza. Magliano rileva che "la maggior parte degli introiti si fanno nel periodo invernale, ecco perché una chiusura prolungata, fino a marzo e oltre, sarebbe semplicemente devastante e il timore è che molte realtà non riaprano più". L'esponente dei Moderati sollecita dunque il Governo a "trovare una soluzione per sbloccare la situazione" e a "pensare a una riforma dell'intero comparto sportivo. Alcune di queste attività - conclude - sono anche fondamentali per chi deve seguire, per ragioni di salute, percorsi di riabilitazione. Non si escludono effetti anche vistosi di una così prolungata inattività fisica da parte di così ampie porzioni di popolazione".