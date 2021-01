Meteo: cieli in prevalenza poco nuvolosi

A Torino oggi, sabato 16 gennaio, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 710m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio. Piemonte: condizioni di tempo stabile e soleggiato, seppur con il transito di qualche banco nuvoloso alto e stratiforme e locali addensamenti irregolari al mattino sulla pianura piemontese. Clima freddo specie nei valori minimi notturni, ad eccezione della riviera ligure dove avremo temperature più gradevoli. Venti deboli.