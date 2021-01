Escursionisti perdono sentiero, soccorsi da Vigili del Fuoco

Tre escursionisti sono stati recuperati ieri sera in Valle Divedro, in alta Ossola. Si erano trovati in difficoltà dopo aver perso il sentiero mentre facevano un'escursione con le ciaspole sulla montagna a ridosso di Varzo, uno dei comuni ossolani al confine con la Svizzera. Li ha soccorsi un elicottero dei Vigili del fuoco del reparto volo di Malpensa.