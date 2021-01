Tenta di corrompere agenti poi ne colpisce uno, bloccato

Quando è stato fermato dalla polizia perché era passato a folle velocità con il semaforo rosso in un incrocio, ha provato a corrompere gli agenti "Se mi lasciate andare vi do 500 euro". Un 32enne è stato arrestato per resistenza. E' accaduto a Torino. L'uomo era stato fermato in via Breglio direzione via Saorgio. Inseguito dalla polizia la sua corsa è finita in via Orvieto con una gomma a terra. Gli agenti hanno capito subito che il conducente era in stato di ebrezza. Prima ha tentato di corromperli agenti, poi il suo avvocato telefonicamente lo ha convinto a fare l'alcol test. Nell'attesa di fare un nuovo controllo ha aggredito un poliziotto colpendolo e facendolo finire a terra.