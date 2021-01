Torino: effetto Covid su bilancio commercio e economato

Gli effetti della pandemia sui conti di Palazzo Civico si sono fatti sentire anche sull'assessorato al Commercio, Turismo e Economato del Comune di Torino. È quanto emerge dai dati presentati oggi in Commissione dall'assessore Alberto Sacco, che ha illustrato il bilancio di previsione e Dup 2021-2023. Dal paragone fra previsioni e assestato 2020 si rileva, ad esempio, una variazione di 500mila euro in meno nella monetizzazione per apertura di esercizi pubblici e di 700mila euro dei proventi da medie e grandi strutture. Il settore economato ha visto, invece, un risparmio nel servizio ristorazione dipendenti comunali mentre gli 89mila euro previsti per spese di prevenzione sono diventati 867mila come spese per le misure anti Covid. Al di là dell'emergenza, il bilancio 2021 prevede, fra le altre cose, 210mila euro per la promozione delle Atp Finals, 600mila euro per quella di Terra Madre Salone del Gusto e 600 e 700mila euro rispettivamente per la manutenzione ordinaria e straordinaria per le infrastrutture per il commercio, con un aumento di 100 mila euro per la straordinaria. A bilancio anche fondi per la riqualificazione del mercato ortofrutta di Porta Palazzo e per la campagna di marketing territoriale di Open for Business.