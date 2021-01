POLITICA & GIUSTIZIA

Pacchi Covid agli "amici", lascia la sindaca leghista arrestata

Si dimette la prima cittadina di San Germano Vercellese finita ai domiciliari per una inchiesta sulla gestione degli aiuti per le famiglie indigenti: "Mi sono sempre prodigata per il bene pubblico". Il partito per ora non l'ha neppure sospesa

Ha tenuto duro per qualche giorno, poi è stata costretta a gettare la spugna. Travolta dall’inchiesta sui pacchi viveri degli aiuti Covid negati ai poveri e agli stranieri, e concessi invece a famiglie “amiche” con l'aggiunta di mazzancolle e altri cibi pregiati, la sindaca di San Germano Vercellese Michela Rosetta ha rassegnato le dimissioni. In questo momento si trova agli arresti domiciliari , mercoledì dovrà presentarsi in tribunale a Vercelli per l’interrogatorio. Sabato scorso Rosetta era già stata sospesa per un anno e mezzo dal suo Comune, con il passaggio delle redini alla sua vice. “Mi sono sempre prodigata per il bene pubblico, ora devo difendermi da accuse ingiuste mosse da persone da tempo a me avverse” ha fatto sapere l’ormai ex sindaca tramite il suo avvocato. La Lega, nonostante il forte imbarazzo per la vicenda – Matteo Salvini ha dato ordine al segretario piemontese Riccardo Molinari di far sparire dai social le fotografie che lo ritraggono insieme a lei – non ha ancora preso alcun provvedimento disciplinare.

Nelle intercettazioni, gli indagati ammettono di fare “figlie e figliastri” e decidono di consegnare “il pacco da sfigati”, cioè quello con meno prodotti e cibi poco pregiati ad alcuni, mentre alle famiglie “amiche” arrivano mazzancolle e pacchi più ricchi. Così, secondo l’accusa, sono rimasti esclusi alcuni cittadini con redditi anche molto modesti mentre hanno usufruito degli aiuti altri che non ne avevano diritto.

Nell’inchiesta, con le accuse a vario titolo di peculato, falsità materiale e falsità ideologica in atto pubblico commessa dal pubblico ufficiale, abuso d'ufficio e distruzione di beni sottoposti a vincolo culturale, sono coinvolte altre quattro persone: il consigliere comunale, nonché ex assessore, Giorgio Carando, ripreso dalle telecamere mentre fa man bassa nel magazzino degli aiuti alimentari e carica i pacchi sulla sua Mercedes,e Maurizio Bosco, anch’egli consigliere comunale ed ex vicesindaco, per il quale è stato disposto l'obbligo di firma. Stessa misura per un dipendente comunale di 62 anni e un altro cittadino di 49.

Leggi anche: Sindaca leghista in manette

Oltre a tali vicende sono emerse dalle indagini ulteriori irregolarità sull’approvvigionamento di 2mila mascherine protettive, acquistate dal Comune presso una ditta campana che risulta legata, per motivi professionali, allo stesso Carando, nonostante l’esistenza di un altro più economico preventivo fornito da diversa azienda operante nello specifico settore.

Le investigazioni hanno riguardato anche le note vicende connesse all’abbattimento della ex Chiesa del Loreto di San Germano Vercellese, sottoposta a vincolo da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali, demolita il giorno 3 febbraio 2020 su disposizione del primo cittadino, alla presenza degli allora viceindaco, Bosco, e assessore Carando, in quella che venne all’epoca indicata come una scelta necessaria, adottata nell’emergenza scaturita dal crollo di una porzione della facciata principale dello stabile, avvenuto nel corso della messa in sicurezza da parte della ditta incaricata dallo stesso Comune. Dall’esito degli accertamenti espletati risulta invece che tale iniziale crollo è stato appositamente procurato, in accordo con la ditta incaricata, proprio allo scopo di giustificare la conseguente immediata demolizione dello stabile, così da arrecare un grave danno alla Soprintendenza.