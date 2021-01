Covid: Epat Torino, quasi impossibile tenere animi calmi

"Non possiamo condividere le iniziative di chi non rispetta la legalità, il dovere di una associazione è quella di tenere gli animi calmi, ma è sempre più difficile, quasi impossibile": così il presidente dell'Epat di Torino, Alessandro Mautino, sulla protesta lanciata a livello nazionale dei giorni scorsi che chiedeva ai titolari degli esercizi di somministrazione di 'disubbidire', restando aperti in polemica con il divieto di asporto imposto ai bar dopo le 18. "Diciamo basta - ha detto Mautino ai giornalisti in occasione del flash mob organizzato oggi davanti alla sede dell'Ascom - all'accanimento del Governo contro le nostre aziende. Abbiamo rispettato protocolli molto rigidi per tenere aperto in sicurezza, ci devono spiegare perché quei protocolli non sono più considerati validi". Secondo i dati sui fatturati diffusi oggi, nel 2020 i bar di Torino hanno perso mediamente il 60%, con punte dell'80% per quelli in zone di uffici e del 90% per quelli legati all'intrattenimento serale. I ristoranti hanno perso il 60%, che arriva al 70% per quelli in zone turistiche, le discoteche hanno registrato un calo del 90%, le pasticcerie del 30%.