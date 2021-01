Anarchici: sgomberato a Torino edificio occupato dal 2014

E' in corso da questa mattina all'alba, a Torino, la sgombero di una palazzina di corso Giulio Cesare, al civico 45. Si tratta dello stabile del quartiere Aurora occupato dal 2014 dagli anarchici. Gli antagonisti hanno lanciato sui social un appello, mentre la polizia sta procedendo con l'operazione, per raggiungere il posto. In corso Giulio Cesare 45, dove è in corso lo sgombero dell'edificio da sette anni occupato dagli anarchici, la Circoscrizione 7 di Torino aveva più volte chiesto il ripristino della legalità. Per il presidente Luca Deri l'occupazione era infatti "una bomba ad orologeria all'interno di un tessuto sociale già problematico". Dalla casa occupata, in questi anni, sono partiti anche veri e propri raid con l'intento di bloccare gli interventi nel quartiere delle forze dell'ordine contro furti e spaccio di droga.