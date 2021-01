Anarchici: Torino, 48 occupanti identificati da polizia

Sono 48 gli occupanti identificanti dalla polizia durante lo sgombero della palazzina di cinque piani di corso Giulio Cesare 45, a Torino, in corso da questa mattina all'alba. Si tratta di persone perlopiù straniere che vivevano nelle stanze fatiscenti dello stabile, anche con minori. Le famiglie verranno ricollocate in altre soluzioni abitative. L'operazione è stata gestita dalla Questura di Torino e dalla Prefettura. Tra gli occupanti una decina di anarchici che gestivano i locali, già occupato nel 2010 poi sgomberato e rioccupato nel 2014. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i piani. Alle persone sgomberate è stato eseguito il tampone Covid. Le operazioni, anche grazie al fattore sorpresa, si sono svolte senza incidenti o tensioni. Nelle vie adiacenti si sono radunati circa una ventina di antagonisti solidali con gli sgomberati.