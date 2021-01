Governo: Cirio, crisi? Paese reale è un altro

"Una crisi di Governo oggi è una cosa che il Paese poteva ampiamente evitarsi". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a margine della presentazione di un nuovo hot spot per i tamponi a Torino. "Non sto pensando alla crisi di Governo - ha detto Cirio ai giornalisti - sto pensando al numero dei vaccini, ai nostri anziani, ai nostri giovani, come fa la gente che vive nel mondo reale. Sarebbe bene che chi ci governa a Roma ricordasse che il mondo che c'è fuori dai palazzi romani è un altro e che non c'è una persona di queste che sia preoccupata per quello che accadrà oggi al Senato. Pensa invece al figlio che va scuola, al posto di lavoro che forse non c'è più, all'azienda e al negozio che non riapre". "Credo - ha aggiunto - che il Governo debba avere la fiducia degli elettori, e per loro tramite del Parlamento. Non mi piacciono i trasformismi. La fiducia la deve votare chi si è presentato davanti agli elettori con quel Governo, non certo chi è all'opposizione. Mi chiedete cosa avrei fatto: faccio parte di una coalizione che non è al Governo, e avrei seguito quella posizione".