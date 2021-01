Covid: Torino, due nuovi hot spot tamponi con medici di base

A Torino è stato inaugurato oggi nel parcheggio Gtt di fronte a Mirafiori un nuovo hot spot per i tamponi rapidi, il primo gestito dai medici di famiglia. Ma avrà un gemello, sempre gestito dai medici di base, ospitato nella piscina Rari Nantes al Parco Sempione. Entrambe le strutture sono state finanziate dalla Fondazione Specchio dei Tempi, con la collaborazione dell'associazione Cuore e Rianimazione. "E' un traguardo - ha sottolineato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, presente al taglio del nastro con l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi - per il quale ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a realizzarlo. Con questi due nuovi centri arriviamo ad avere 70 hot spot per i tamponi operativi sul territorio regionale". "Con il Veneto - ha aggiunto - siamo stati i primi in Italia ad acquistare i tamponi rapidi, senza attendere il Governo. Abbiamo dovuto difendere il valore scientifico della nostra scelta, ma lo dico con soddisfazione perché dal 15 di questo mese nel bollettino nazionale i tamponi rapidi vengono sommati a quelli molecolari, a testimonianza di come questa procedura fosse corretta. Purtroppo in Italia - ha rimarcato - non siamo sempre pronti a recepire le indicazioni, però poi riusciamo ad adeguarci: già dal 3 dicembre infatti l'Europa si era espressa sul tampone antigenico, riconoscendone il valore".