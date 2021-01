Torino: Lavolta (Pd), per le primarie serve più coraggio

All'indomani della direzione provinciale del Pd che ha approvato la relazione del segretario metropolitano Mimmo Carretto per il superamento delle primarie, è critica la posizione di Enzo Lavolta, consigliere comunale Dem che era stato il primo ad avanzare la sua candidatura, che ritiene serva "più coraggio". "Già a settembre proponevo l'organizzazione di una consultazione in sicurezza - ricorda -. Mi sarei aspettato maggior coraggio e innovazione nell'affrontare anche questo delicato passaggio". Lavolta ricorda ancora di aver "messo a disposizione strumenti e piattaforme operative e sicure. Credo di aver fatto tutto il possibile in questi mesi per evitare che la scelta fosse figlia di una stanca liturgia. Sul metodo per ora - chiosa - prendo atto che tra il futuro e il confortevole passato si sia scelto il secondo. Serve più coraggio", ribadisce.