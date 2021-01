Anarchici: Sganga (M5s), povertà non si combatte con sfascio

"C'è una cosa che bisogna incominciare a dire con chiarezza e con coraggio: la povertà non può essere combattuta con le occupazioni". Ad affermarlo la capogruppo M5s al Comune di Torino, Valentina Sganga, che esprime al sua vicinanza alla sindaca Chiara Appendino dopo le scritte minacciose comparse durante il corteo contro lo sgombero della palazzina di corso Giulio Cesare 45. "La povertà da sempre è combattuta con il lavoro, non con lo sfascio - sottolinea -. Tanto meno con qualche scritta vandalica e minatoria su mezzi pubblici e vetrine. Il solo pensare che l'alternativa alla miseria possa essere l'illegalità mina l'ascesa sociale e la dignità degli ultimi". Sganga osserva poi che "non sempre le istituzioni sono in grado di dare risposte, le risorse mancano e lo sappiamo, ma l'impegno no" e chiede di "fidarsi delle istituzioni. La nostra amministrazione - conclude - si è impegnata per creare condizioni affinché il lavoro si sviluppi sui territori, anche in quei quartieri difficili e compromessi. E allora non trovo davvero il senso di continuare a minacciare una sindaca che ogni giorno si impegna affinché chi è in difficoltà possa essere sostenuto con tutto l'aiuto possibile e, soprattutto, affinché il lavoro emerga e torni ad essere il cardine su cui costruire la nostra comunità".