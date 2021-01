Carceri: Caucino, ambiente minorile va migliorato

"Nonostante gli sforzi delle persone che gestiscono le strutture di detenzione per minori, e nonostante la qualità dei servizi offerti ai ragazzi, credo che l'ambiente carcerario minorile, così come è in questo momento, non sia il luogo più adatto per recuperare i ragazzi a una vita normale". Così l'assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino, che, accompagnata dal Garante per i detenuti Bruno Mellano e dalla Garante per l'Infanzia e l'adolescenza, Ylenia Serra, ha visitato l'Istituto Penale per minorenni Ferrante Aporti di Torino. "Ho trovato - aggiunge Caucino - strutture obsolete, servizi igienici non adeguati, che in alcuni casi non sono compatibili con la dignità dei ragazzi reclusi, che va comunque garantita. Non si tratta di creare un albergo di lusso, ovviamente, ma un ambiente pulito, con strutture aggiornate, psicologicamente non deprimenti, in modo da rendere più efficace la pena e renderla davvero un momento di recupero e di redenzione. Si rischia di ottenere l'effetto opposto, con i ragazzi che, invece di comprendere i loro errori e di essere aiutati a non commetterli più, si ritrovano, a fine pena, nelle condizioni di delinquere ancora. Ecco perché credo che compito della politica sia anche quello di garantire per tutti, ma a maggior ragione per i minori - strutture funzionali e dotate di tutti i servizi necessari, affinché i giovani che hanno sbagliato potranno trovare tutte le condizioni per comprendere i propri errori e per essere aiutati nel processo di pieno recupero nella società". "È mia intenzione - conclude Caucino - rafforzare anche gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam), dal momento che la detenzione della madre non deve in alcun modo penalizzare la crescita e il rapporto con i propri figli".