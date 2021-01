Piemonte: tavolo su nucleare, slitta avvio seduta Consiglio

L'avvio della seduta pomeridiana del Consiglio regionale del Piemonte slitterà oggi di un'ora. Lo ha deciso il presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia, su richiesta di alcuni esponenti delle opposizioni. L'obiettivo è quello di permettere ai consiglieri di partecipare almeno alla prima parte dei lavori del Tavolo di trasparenza sul nucleare, convocato per questo pomeriggio alle 15 dall'assessore all'Ambiente Matteo Marnati, al quale saranno presenti Sogin e i rappresentanti degli enti locali nei cui territori sono presenti aree individuate nella Carta Nazionale come potenzialmente idonee a ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, che in Piemonte sono otto. La richiesta è arrivata anche in vista del Consiglio regionale aperto in programma il 26 gennaio su questi temi.