Governo: Appendino, massima fiducia nel presidente Conte

"Massima fiducia nel presidente del Consiglio. Il mio auspicio è che si possa procedere velocemente con un Governo stabile che possa portare avanti le risposte di cui ha bisogno il Paese, da un lato i ristori che stiamo attendendo, dall'altro il Recovery Fund che è un asse fondamentale per la ripartenza delle nostre città non solo del nostro Paese". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino lasciando il Comune all'indomani del voto al Senato. A chi le chiede se il premier Giuseppe Conte, alla luce dei numeri, dovrebbe farsi da parte, Appendino ribadisce "massima fiducia nel presidente del Consiglio, che si è preso l'impegno ieri sera di cercare di allargare la maggioranza per arrivare a un Governo stabile. E, soprattutto, massima fiducia nel Movimento 5 Stelle che sono certa farà tutto il massimo per garantire stabilità al Paese".