Rifiuti: Torino, a San Salvario arrivano 72 Ecoisole Smart

Prosegue sul territorio torinese il posizionamento delle Ecoisole Smart per la raccolta differenziata dei rifiuti che nella sola zona Lingotto/Filadelfia, dove sono state installate in via sperimentale a maggio 2019, in pochi mesi hanno portato a un aumento netto della raccolta dal 32,3% al 66%. Il nuovo sistema ad accesso controllato sbarca ora nel quartiere San Salvario, dove verranno anche posizionati cassonetti per il vetro e la plastica in cui sarà possibile conferire anche i piccoli rifiuti da movida, attraverso un foro aggiuntivo per chi non possiede la tessera elettronica, come ad esempio i clienti dei locali. Il nuovo servizio, che vede in questi giorni l'avvio della campagna informativa di Amiat Gruppo Iren, interesserà oltre 7 mila residenti nell'area tra corso Marconi, via Nizza, corso Vittorio Emanuele e corso Massimo D'Azeglio dove saranno installate 72 ecoisole. Inoltre, per agevolare i cittadini stranieri, il materiale informativo è stato realizzato anche in cinese e arabo. Inizialmente i nuovi cassonetti saranno ad accesso libero per familiarizzare col sistema, mentre dal 24 marzo potranno essere utilizzati solo con la propria Ecocard. Dal 10 febbraio al 10 aprile sarà attivo un punto info distributivo presso la sede Amiat di via Zini 139.