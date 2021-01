Tav: maxiprocesso scontri Val Susa, attesa sentenza Appello

Alcune decine di attivisti e simpatizzanti No Tav si sono raccolti in presidio stamattina davanti al Palazzo di Giustizia di Torino. L'occasione è la ripresa del maxiprocesso per gli scontri avvenuti in valle Susa nell'estate del 2011 nella zona della Maddalena di Chiomonte, dove in seguito sarebbe sorto il cantiere preliminare della ferrovia ad Alta Velocità Torino-Lione. Oggi la Corte d'Appello dovrebbe pronunciare la sentenza.