Arte: Laura Milani nuovo presidente di Paratissima

Laura Milani è il nuovo presidente di Paratissima. E' stata eletta all'unanimità dal cda. "Seppur all'inizio del mio anno sabbatico, ho risposto con entusiasmo a questa richiesta. Dare nuova vita e far crescere sono temi sostanziali per me, così come l'arte contemporanea a cui mi sono appassionata negli ultimi anni. Ho in mente un progetto importante per Paratissima, che sarà bello realizzare passo dopo passo. Ringrazio il cda per la fiducia e per l'indispensabile carta bianca", ha detto Milani che ha diretto per vent'anni lo Iaad, Istituto d'arte applicata e design. Paratissima inaugura, con lei, un'era nuova in una situazione ancora segnata dalle incertezze dalla pandemia. Milani parte con una mostra di livello assoluto: l'ultima realizzata e curata in toto dal grande fotografo tedesco Peter Lindberg. La mostra, Untold Stories, compatibilmente con le direttive del governo rispetto all'emergenza sanitaria, si terrà nell'attuale sede di Paratissima, l'ex Accademia Artiglieria, aprirà a maggio 2021 e sarà visitabile fino all'estate.