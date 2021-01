Torino: Art.1, si faccia sintesi no logiche divisive

"Auspichiamo che a logiche fortemente divisive si sostituiscano capacità di sintesi, di metodo e di prospettiva, coerenti con le scelte attuate in sede nazionale". La sollecitazione arriva dalla segreteria regionale di Articolo Uno che, insieme al coordinatore della segreteria nazionale Arturo Scotto, esprime "viva preoccupazione per la decisione assunta dal Partito Democratico di Torino in merito all'accelerazione per l'individuazione del candidato sindaco". Il riferimento è alla direzione provinciale Dem che lunedì ha votato la relazione del segretario Mimmo Carretta. Per Articolo Uno "oggi vi è la necessità che le scelte programmatiche e le coalizioni conseguenti che si determineranno, soprattutto nelle grandi citta' che andranno al voto, siano il più possibile un supporto all'accordo politico che Pd, M5S e LeU sottoscriveranno per l'azione del Governo. Sarebbe miope politicamente - concludono - non comprendere che si è in presenza di una svolta e che è essenziale superare una fase politica per aprirne un'altra e che ciò passa anche attraverso l'esito dalle prossime elezioni amministrative".