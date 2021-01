Rsa: Caucino, ristori risultato storico per chi più sofferto

"Sono stati premiati gli sforzi di mesi di lavoro a fianco dei più fragili. E si tratta dell'ennesima dimostrazione che questa Giunta non ha mai lasciato e non lascerà indietro nessuno". Così l'assessore al Welfare del Piemonte, Chiara Caucino, commenta il via libera del Consiglio regionale ai ristori per le Rsa e il sociale da 44,5 milioni di euro. "Alla fine - sottolinea Caucino - il risultato è stato ottenuto, dopo una lunga seduta del Consiglio regionale terminata nella tarda serata di ieri. Un risultato importante, fondamentale e allo stesso tempo emblematico, che va a sostenere dopo un annus horribilis caratterizzato dalla pandemia proprio chi più ha subito le conseguenze devastanti del Covid-19". "Ringrazio tutti i colleghi che hanno sostenuto e votato questa legge - aggiunge - sulla quale ho lavorato per lungo tempo e che per me era imprescindibile. Mi sono battuta affinché le strutture più coinvolte dalla pandemia ricevessero un sostegno concreto e tangibile. Si tratta di un contributo fondamentale, frutto di un grande sforzo per la Regione, che offre però un importantissima boccata d'ossigeno per le strutture e per i fornitori di servizi per persone fragili del Piemonte, che hanno saputo soffrire e resistere, dando un esempio di abnegazione, coraggio, forza e passione per il proprio lavoro, che è quello di aiutare i più deboli".