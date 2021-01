Covid: focolaio in ospedale Torino, al via sanificazione

Un focolaio di Covid è scoppiato all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove nei giorni scorsi sono stati registrate positività tra i pazienti e gli operatori sanitari. Sono 24 i pazienti del reparto di Medicina del sesto piano contagiati dal virus, subito trasferiti al Covid Hospital Martini. Casi sono stati registrati anche in Cardiologia e Ortopedia, ma dalle indagini svolte - informa l'Asl di Torino - non è emersa una connessione. Immediata l'attivazione del protocollo di sanificazione dell'ospedale, con misure più stringenti per il reparto di Medicina.