Torino: Boni, senza primarie rivedere presupposti coalizione

"Rivendico la coerenza di continuare a dire, al di là delle convenienze, che le primarie sono l'unico strumento e se vengono accantonate, anche i presupposti per i quali la coalizione è stata costruita vanno rivisti". A ribadire il percorso per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra è il presidente di Radicali Italiani, Igor Boni, che sollecita un confronto con gli altri candidati invitandoli a "smetterla di scontrarsi sui giornali e parlare invece di cosa vogliono fare per la città". In una conferenza stampa sul suo programma 'per una Torino connessa, umana e sostenibile', Boni afferma che "in questa situazione di difficoltà che sta vivendo il centrosinistra le primarie rappresentano l'unico strumento per tenere insieme la variegata coalizione che si è costituita. E questo percorso - ricorda - è stato non solo condiviso, ma sottoscritto da tutte le forze del centrosinistra. Purtroppo in questi mesi sono arrivati molti bastoni fra le ruote e nelle ultime settimane è risultato evidente come siano state usate nel Pd in una dinamica di correnti e gruppi contrapposti che, a seconda della convenienza, hanno scelto di farle proseguire o no. Oggi - conclude - la cosa migliore da fare è rimetterle in campo, non solo online".