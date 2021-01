Covid: in Piemonte 761 nuovi casi e 29 decessi

Oggi l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 761 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 137dopo test antigenico), pari al 4,4 % dei 17.448 tamponi eseguiti, di cui 11.693 antigenici. Dei 761 nuovi casi gli asintomatici sono 302 (39,7%).I casi sono così ripartiti: 170 screening, 395 contatti di caso, 196 con indagine in corso; per ambito: 53 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 58 scolastico, 650 popolazione generale.Il totale dei casi positivi diventa quindi 219.306. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2419 (-47 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.998.I tamponi diagnostici finora processati sono 2.311.605(+17.448 rispetto a ieri), di cui 990.690 risultati negativi.