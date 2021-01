EMERGENZA ECONOMICA

Niente turisti, alberghi chiusi:

a Torino 280 milioni in fumo

L'anno nero del Covid: hotel vuoti per tutto il 2020. Persi 2,4 milioni di turisti. Il mese peggiore è stato aprile, si salvano solo gennaio e febbraio. "Strutture allo stremo, azzerare i tributi locali"

È salato il conto del Covid per il sistema turistico e ricettivo di Torino. Pandemia, restrizioni e lockdown hanno portato a una perdita di 280 milioni, frutto di 2,4 milioni di turisti persi durante il 2020. I dati sono di Federalberghi e rivelano come l’unica finestra positiva in un anno senza precedenti sia rappresentata dal mese di gennaio, quando ancora il Covid-19 sembrava una minaccia lontana, edalle prime settimanedi febbraio. A partire dal 20 febbraio e dalla registrazione dei primi focolai epidemici in Italia sono cresciute esponenzialmente le cancellazioni per le prenotazioni.

Il mese più nero è stato aprile, in pieno lockdown, quando il tasso di occupazione è stato dell’1%. La timida ripresa estiva e i bonus vacanze non sono bastati a tamponare le perdite, con una percentuale di occupazione che non è mai salita oltre il 35%.

“Purtroppo sono dati che non ci sorprendono, anzi confermano sostanzialmente le previsioni fatte neimesi scorsie certamentedipingono un quadromoltoallarmante. Le nostre strutture sono ormaiallo stremo e non si riesce a fissare un orizzonte temporale per una ripartenzaseppurparziale– dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – i ristori finora erogati, anche a fronte del perdurare delle restrizioni agli spostamenti, non sono più sufficienti chiediamo quindi diintervenire immediatamente azzerandoi tributi localiper il 2021”.