Smog: FI Piemonte, M5s strumentalizza i decessi

"Strumentalizzare un argomento come i decessi conseguenti all'inquinamento dell'aria da parte di una forza politica come il M5S che è al Governo del Paese non solo è da sciacalli ma denota anche come ormai i colleghi siano totalmente scollegati con la realtà che li circonda. Se i colleghi consiglieri vogliono prendersela con qualcuno indirizzino i loro strali a Palazzo Chigi ai propri rappresentanti di Governo non certo al presidente Cirio e alla Giunta regionale". Così, in una nota, il capogruppo di Forza Italia in Regione, Paolo Ruzzola, e i consiglieri regionali Alessandra Biletta, Franco Graglia e Carlo Riva Vercellotti. "Ci chiediamo che cosa ha fatto fino ad oggi Conte e il M5s al riguardo? - si chiedono i consiglieri - Nulla se non tanta demagogia ideologica di basso profilo. Saremmo molto contenti che il Governo stanziasse risorse adeguate per migliorare ancora la qualità dell'aria nel nostro territorio, avrebbe dovuto farlo e non accettiamo lezioni politiche da chi è al Governo del Paese dal 2018 e continua a fingere di essere all'opposizione travestendosi da bella addormentata nel bosco quando fa comodo a livello locale. Sarebbe poi interessante capire i colleghi M5S di palazzo Cisterna - concludono - quante risorse dei 122 milioni introitati dalla vendita delle quote Sitaf abbiano destinato per azioni contro l'emergenza smog".