Un brand per l'Alta Valsesia, al lavoro team di ricercatori

Studiare un brand per valorizzare l'alta Valsesia e attrarre turisti e nuovi residenti. E' uno dei filoni del progetto "Branding4resilience", finanziato dal Miur, che un team di ricercatori e docenti di quattro atenei italiani, tra cui quelli di Torino, Trento e Palermo, stanno conducendo a livello nazionale. In provincia di Vercelli sono al lavoro undici ricercatori del Politecnico di Torino, coordinati dalla professoressa Diana Rolando, con professionalità che vanno dalla topografia e cartografia al design, passando per estimo, tecnica delle costruzioni e tecnologia dell'architettura. "Il progetto di brand territoriale dell'alta Valsesia - spiega Rolando - ha lo scopo di valorizzare le potenzialità del territorio, innescando meccanismi di attrazione sia di turisti che di nuovi flussi demografici, oltre che di riuso del patrimonio architettonico e naturale delle valli valsesiane". Il programma è stato presentato nel corso dell'ultimo Consiglio dell'Unione Montana Valsesia, e coinvolge 17 centri abitati valsesiani. "Siamo a disposizione per facilitare i contatti ed agevolare questo interessante lavoro - commenta il presidente dell'Unione, Pierluigi Prino - che potrà avere un'importante ricaduta sul nostro territorio".