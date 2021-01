Parlamento Ue chiede di accelerare su Ten-T e Tav

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione Ue di svolgere un ruolo più attivo nel completare rapidamente la rete di trasporti transeuropea Ten-T. Gli eurodeputati hanno approvato una risoluzione per la revisione degli orientamenti della rete Ten-T con 657 voti favorevoli, 8 contrari e 25 astensioni. In particolare, gli europarlamentari chiedono interventi per accelerare i lavori della Ten-T, migliorare la qualità della rete stradale in tutta Europa, l'intermodalità dei trasporti, la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per ridurre le emissioni anche del trasporto aereo.