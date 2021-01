Montagna: valanga su scialpinisti, un ferito

Uno scialpinista è rimasto ferito dopo essere stato coinvolto in una valanga di piccole dimensioni sulle Alpi liguri, mentre un secondo è riuscito ad allontanarsi. I due stavano scendendo dal versante settentrionale del Monte Bisalta, nel territorio di Peveragno (Cuneo). L'intervento del soccorso alpino è stato messo a repentaglio dalla scarsità di informazioni fornite da chi ha effettuato la chiamata che non ha, fra l'altro, accennato alla causa dell'incidente. L'eliambulanza è così decollata senza l'unità cinofila da valanga e il tecnico ha intuito la dinamica dell'accaduto solo una volta sbarcato, esponendosi al rischio di un secondo distacco. Lo scialpinista, con diversi traumi e un principio di ipotermia, è stato recuperato con un verricello e portato in ospedale.