Torino: Caucino, risolvere problema occupazioni abusive case

L'assessore regionale alla casa, Chiara Caucino, interviene su una vicenda di alcuni alloggi di edilizia popolare che, a Torino, risultano occupati abusivamente. "Dopo le segnalazioni da parte dei cittadini - afferma - ci siamo subito attivati con i soggetti competenti per far rispettare il nuovo protocollo siglato in Prefettura poche settimane fa. E se gli occupanti sono stranieri deve scattare il foglio di via, perché chi sceglie il nostro Paese è ben accetto, a patto che rispetti le regole, come tutti". Gli alloggi si trovano in una palazzina Atc nella zona di Mirafiori Sud. Gli occupanti avrebbero anche parcheggiato "in pianta stabile" dei camper nei pressi dell'edificio. Caucino osserva inoltre che "gli abitanti del quartiere lamentano, oltre a schiamazzi, rumori e odori molesti a tutte le ore del giorno e della notte, anche la totale inosservanza delle norme anti-covid, prima fra tutte il mancato uso della mascherina".