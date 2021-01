Droga: controlli a Torino, arresti e denunce

Cinque arresti e tre denunce sono il risultato dei controlli antidroga effettuati dalla polizia nelle ultime ore nel centro di Torino. In via Stampatori, una coppia di conviventi è stata arrestata lo scorso venerdì pomeriggio per detenzione in concorso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All'interno di un cofanetto posato sotto una finestra dell'alloggio erano custoditi 30 grammi di hashish, un bilancino di precisione, 70 buste trasparenti, un coltellino; un secondo bilancino di precisione era in camera da letto, 2 grinder e mille euro in contanti. Arrestati anche un marocchino 19enne ed un gambiano 30enne, sorpresi in Piazza Carlo Felice e Porta Nuova, mentre vendevano hashish e marijuana. Denunciati un italiano 32 anni trovato in possesso di un coltellino e un egiziano di 22 anni, sottoposto all'obbligo di firma, che aveva addosso alcuni frammenti di hashish e, in casa, un bilancino di precisione. L'ultimo arresto giovedì sera in piazza Santa Giulia angolo via Cesare Balbo. Si tratta di un 23enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale, scoperto mentre vedeva un 1.7 grammi di hashish.