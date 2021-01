Alluvione: Graglia (FI), presto ricostruito Ponte Garessio

"In tempi brevi avvieremo i lavori per la ricostruzione dello storico ponte di Garessio crollato durante l'alluvione del 2020". E' quanto afferma Franco Graglia, vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte. "Il sindaco Ferruccio Fazio insieme con il presidente Alberto Cirio e l'assessore Marco Gabusi - spiega - hanno annunciato di aver ricevuto un concept della nuova infrastruttura da parte di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro. Si tratta di un importante passo in avanti che peraltro coinvolge anche gli studenti della città e che porterà a rimarginare la ferita causata dal crollo del ponte e che ha portato a dividere in due la citta'. La promessa è che come Regione in tempi brevi troveremo le risorse per la realizzazione della struttura".