Italdesign, per sesto anno tra migliori datori lavoro Italia

Italdesign ottiene, per il sesto anno consecutivo, la certificazione ufficiale di Top Employers Institute confermandosi tra i migliori datori di lavoro in Italia. La ricerca annuale condotta da Top Employers Institute certifica le migliori aziende al mondo in ambito Risorse Umane: quelle che offrono eccellenti condizioni di lavoro, che formano e sviluppano i talenti a ogni livello aziendale e che si sforzano costantemente di migliorare e ottimizzare le loro Best Practice nel campo delle Risorse Umane. "Ottenere la certificazione per il sesto anno consecutivo e in un anno particolare come è stato il 2020 - commenta Giuseppe Savino, direttore Risorse Umane di Italdesign - è un riconoscimento che assume un valore ancora maggiore. Il 2020 ci ha costretto a cambiare radicalmente le abitudini lavorative, ha cambiato i luoghi di lavoro e le modalità. In Italdesign abbiamo sempre investito in risorse e formazione per i nostri dipendenti; l'aver adottato, già nel 2017, lo smart working, ci ha consentito di affrontare le sfide degli scorsi dodici mesi con consapevolezza e preparazione. Sono cambiate le modalità ma il lavoro e l'attenzione verso i colleghi sono rimasti i medesimi. Quest'anno più che mai, la certificazione Top Employer è un riconoscimento per tutta Italdesign, grazie all'impegno di tutti stiamo affrontando questa situazione nel miglior modo possibile>.