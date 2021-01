Fondi: accordo gruppo Fida-Euronext Funds 360

Il gruppo italiano Fida, che opera nel mercato nazionale dei dati finanziari, si allea con Euronext Funds 360, società specializzata nella raccolta e distribuzione di dati di fondi, entrata nel 2019 a far parte di Euronext. Nasce così un'importante alleanza strategica tra Italia e Francia, che - sottolinea una nota - rappresenta un unicum sul mercato della fornitura dati di fondi a livello europeo e che porta Fida ed Euronext Funds 360 a operare su nuovi e più importanti livelli di competitività. La nuova partnership consentirà a entrambe le società di disporre di una copertura di dati a livello europeo ancora più competitiva, rendendo al tempo stesso disponibile sui mercati di Euronext la piattaforma FidaWorkstation per il private banking. "Il nostro Gruppo considera lo sviluppo in ambito internazionale come uno dei presupposti indispensabili per un servizio realmente adeguato agli attuali scenari e da tempo stiamo operando in questo senso. Siamo quindi molto soddisfatti di questo accordo che consente di mettere a frutto reciproca-mente la forza e la presenza nel rispettivo mercato di riferimento", spiega Gianni Costan, amministratore delegato di Fida. "Condividiamo la stessa visione e l'entusiasmo del team di gestione Fida, con il desiderio comune di fornire al mercato europeo una piattaforma di distribuzione dati moderna e ad alte prestazioni", aggiunge Olivier de Bellescize, amministratore delegato di Euronext Funds3.