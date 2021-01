Controlli dei carabinieri, tre arresti a Torino

Durante i servizi di controllo del territorio i carabinieri del Comando Provinciale di Torino hanno arrestato tre stranieri per spaccio di stupefacenti, evasione dagli arresti domiciliari e tentata rapina. Nel quartiere San Salvario del capoluogo un 23enne originario della Mauritania, con precedenti e senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di due dosi di crack che ha cercato di ingoiare. Nel quartiere Barriera Milano, i militati dell'arma hanno arrestato un 27enne gambonese, che era sottoposto alla agli arresti domiciliari per spaccio di droga, perché scoperto in strada. Infine a Chivasso, nell'hinterland torinese, è stato fermato un rumeno responsabile di tentata rapina. L'uomo, mentre si trovava sul treno diretto a Vercelli per rientrare a casa dal lavoro, sotto l'effetto dell'alcol, ha aggredito un altro passeggero cercando di rubargli lo smartphone.