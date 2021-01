Cirio: su nucleare serve soluzione condivisa, Piemonte ha già dato

"Dobbiamo trovare una soluzione con metodi partecipati coinvolgendo chi vive nei territori" interessati dai depositi nucleari. Lo ha detto, in apertura del Consiglio regionale del Piemonte, il presidente Alberto Cirio. Nel corso della seduta aperta del Consiglio dedicata al tema del deposito unico nazionale delle scorie nucleari, Cirio ha aggiunto: "Non si prendono decisioni nei palazzi lontani dalla vita reale. Il Piemonte ha già dato tanto sul nucleare e noi come Regione ci facciamo garanti perché arrivi la voce dei territori a Roma". "Su questo tema non ci sono colori politici, che tengano, ma dobbiamo essere tutti uniti", ha concluso.