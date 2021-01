Damilano: "Vedremo scelte del centrodestra"

"Prematuro parlare di qualsiasi ticket. Oggi la concentrazione va tutta sul costruire un programma serio". Così l'imprenditore Paolo Damilano, candidato alle prossime elezioni a Torino in orbita centrodestra, contattato al telefono dall'agenzia Dire. In merito a una possibile candidatura in coppia con la deputata piemontese di Forza Italia Claudia Porchietto, Damilano svia: "Credo che sia normale che i partiti abbiano aperto dibattiti al loro interno. Dopodiché starà alla fine del dibattimento vedere se decideranno di aderire alla proposta di Torino Bellissima o se preferiranno altre scelte". Nel rivendicare la natura civica della sua lista, Damilano svela che la "la squadra prende forma giorno dopo giorno. Cerchiamo candidati trasversali nella società civile. Ognuno deve avere esperienze di qualità".