Bastoni e catene contro militanti Fdi, indagano carabinieri

Aggressione nella serata di ieri ai militanti di Azione Studentesca, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, nei pressi del liceo Marie Curie di Torino. Tre attivisti erano impegnati ad affiggere manifesti e sono stati raggiunti da un'auto ad alta velocità che ha tentato di investirli mentre stavano tornando verso il loro veicolo. Sull'aggressione stanno indagando i carabinieri. All'urlo "Vi ammazziamo, qui non ci dovete stare" cinque individui sono usciti armati di bastoni e catene e hanno tentato di aggredire i giovani che sono stati costretti a scappare. A questo punto si sono accaniti sulla loro vettura rompendo i vetri e tagliando le gomme. "Quello ai danni dei nostri militanti è stato un vero e proprio agguato mafioso - dichiara Enrico Forzese di Fratelli d'Italia - il secondo in pochi giorni. È intollerabile che le istituzioni non spendano una sola parola di condanna quando ad essere vittime dell'odio politico sono formazioni di destra". Sabato scorso FdI aveva denunciato un'altra aggressione avvenuta in corso Cincinnato dove sconosciuti avevano danneggiato il gazebo per la raccolta firme e tentato di rubare le bandiere. Sull'aggressione di ieri sera stanno indagando i carabinieri.